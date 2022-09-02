В Дагестане будет восстановлен минарет XVII века

2 сен. 6:05

В селе Хрюг Ахтынского района Дагестана восстановят построенный в XVII веке минарет Джума-мечети, который пострадал в результате землетрясения 1966 года, информирует пресс-служба главы Дагестана.

Сообщается, что реставрация начнется после проведения противоаварийных работ. "Древний минарет Джума-мечети в селении Хрюг будет восстановлен. <> В ближайшее время будут проведены противоаварийные работы, после чего начнется реставрация памятника культуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам экспертной оценки было установлено, что 22-метровый минарет находится в критическом состоянии и при обрушении может задеть жилые дома и социальные объекты, находящиеся возле мечети.