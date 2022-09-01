Один из пострадавших в ДТП в горах Дагестана доставлен в Махачкалу

1 сен. 23:52

Одного из пострадавших в ДТП в Унцукульском районе Дагестана доставили на вертолете в республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Врачи диагностировали у 20-летнего пациента черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, таза и перелом бедра. В настоящее время его состояние оценивается как средней степени тяжести.

анее сообщалось, что четыре человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Унцукульском районе. Медики трассовой службы эвакуировали троих взрослых раненых в центральную городскую больницу Буйнакска. 12-летнего ребенка сразу после аварии транспортировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Напомним, минувшей ночью на трассе в Унцукульском районе Дагестана столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли шесть человек.