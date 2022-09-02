Афганские самолеты и вертолеты могут отправить на Украину

И.о. министра обороны в правительстве талибов* Мохаммад Якуб в очередной раз потребовал от Таджикистана и Узбекистана вернуть вертолеты и других воздушные суда, на которых члены афганских ВВС попали в Центральную Азию в августе 2021 года. Как отмечает The Diplomat, на конференции в Кабуле Якуб заявил, что воздушные средства, которые подлежат возврату, принадлежат Афганистану, и "Талибан"* ведет соответствующие переговоры с правительствами Таджикистана и Узбекистана.

Как передает Tolo News, Якуб заявил, что по словам представителей Таджикистана и Узбекистана, США не разрешают им ввернуть вертолеты Афганистану. "Мы говорили с американцами и проинформировали их о том, что воздушные средства принадлежат Афганистану, а не кому-либо еще", - сказал Якуб.

Талибы* не в первый раз требуют возврата воздушных средств Кабулу. В январе 2022 года Якуб заявил, что Узбекистану и Таджикистану ”не испытывать наше терпение и не заставлять нас идти на возможные ответные меры”, чтобы вернуть вертолеты.

Как минимум 46 афганских воздушных средств приземлились в Узбекистане в середине августа 2021 года, перелетев через границу после падения Кабула. Еще 18 прибыли в Таджикистан. Среди оставшихся в Узбекистане, 22 летательных аппарата с неподвижным крылом, в частности, А-29, и 24 самолета, в основном Ми-17.

США еще в мае дали понять (через Джона Манка Поммершайма, американского посла в Таджикистане), что Вашингтон не намерен возвращать воздушные средства "Талибану"*. 10 мая на пресс-конференции в Душанбе Поммершайм сказал: ”Летательные аппараты не будут возвращены талибам*, потому что они им не принадлежат”.

Что касается самолетов и вертолетов, приземлившихся в Узбекистане, в начале мая Исматулла Иргашев, старший советник узбекского президента Шавката Мирзиеева, сказал, что Ташкент не будет возвращать самолеты Афганистану: "США за них заплатили, когда финансировали предыдущее афганское правительство. Так что Вашингтон должен решать, как с ними поступить. В рамках соглашения с США мы держим военное оборудование у себя, о чем и сообщили талибам*”.

Во время визита в Таджикистан в начале августа глава центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла подтвердил американскую позицию. Он заявил, что воздушные средства не будут возвращены в Афганистан, ”потому что они не принадлежат Талибану*”. В отношении того, что будет с вертолетами и самолетами, Курилла заявил, что ”США работают с таджикским правительством, чтобы найти способ их эффективного использования и поддержания”.

Мы надеемся часть воздушных средств передать таджикскому правительству. У нас нет четких временных рамок, когда это случится, но мы стараемся прийти к решению как можно скорее.

Во время падения предыдущего афганского правительства в прошлом году пять Ми-17 ремонтировались на Украине. В марте 2022 года они были переданы украинским военным в качестве ”излишествующего военного имущества”. В следующем месяце американский президент Джо Байден объявил, что еще 11 Ми-17, изначально предназначавшихся для Афганистана, будут отправлены на Украину.

В недавнем ежеквартальном отчете главного инспектора операций ”Несокрушимый страж” и ”Страж свободы” говорится о том, что ”афганские самолеты, находящиеся в Таджикистане, не будут отправлены "Талибану"*. Скорее всего, афганские вертолеты Ми-17 в Узбекистане и Таджикистане будут переданы вооруженным силам двух стран, у которых уже есть российские самолеты. Остальные Ми-17, находящиеся у США, вероятно, будут отправлены на Украину. Оставшиеся воздушные средства, в том числе и А-29 будут возвращены США или другой дружественной стране, использующей эту платформу.

*Талибан - запрещенная в РФ организация