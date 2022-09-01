США и ЕС обсудили помощь афганскому народу и борьбу с болезнями

1 сен. 23:36

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил 1 сентября заместитель руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

В ходе беседы стороны обсудили помощь народу Афганистана и борьбу с различными болезнями. "США готовы помочь глобальному фонду достичь его целей, чтобы вернуть мир на путь ликвидации ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и малярии и выстроить надежные и стабильные системы здравоохранения", - говорится в письменном заявлении Патела.

Кроме того, в нем подчеркивается, что Блинкен и Боррель также заявили о поддержке афганского народа в условиях продолжающегося в стране экономического и гуманитарного кризиса, передает ТАСС.