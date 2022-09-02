Польша требует от Германии $1,3 трлн

В 83-ю годовщину начала Второй мировой войны лидер польской партии ”Право и справедливость” Ярослав Качиньский озвучил серьезную денежную претензию к ФРГ в связи с выходом долгожданного отчета о финансовых потерях, которые Польша понесла за годы оккупации нацистской Германией. Как сообщает The Independent, на презентации отчета Качиньский заявил: ”Мы не только подготовили документ, но и приняли решение пойти на определенные шаги. Мы обратимся к Германии с просьбой начать переговоры о репарациях. Путь будет долгим, но однажды он приведет нас к успеху”.

По словам Качиньского, решение будет служить ”истинному польско-немецкому сближению”, основанному на ”правде”, ведь "экономика Германии в силах оплатить счет".

Германия уверяет, что что дело закрыто, ведь компенсация была выплачена странам Восточного блока в послевоенные годы, а территории, которая Польша утратила на Востоке в результате изменения границ, были компенсированы немецкими довоенными территориями. Но в Польше считают, что страна, павшая первой жертвой войны, не получила полной компенсации от Германии. ”Германия так и не ответила за свои преступления против Польши”, - сказал Качиньский, заявив, что многие немцы, совершившие военные преступления, жили безнаказанно в Германии после войны.

Шесть миллионов польских граждан, в том числе три миллиона евреев было убито во время войны.

Лидеры Польши, в том числе и Качиньский, определяющий политику страны, а также премьер-министр Матеуш Моравецкий приняли участие в церемонии представления отчета в Королевском замке в Варшаве, восстановленном из руин. Презентация трехтомника стала центральным событием среди мероприятий, посвященных началу Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с бомбардировок Польши нацистской Германией, за которыми последовали пять лет жесткой оккупации.

Глава группы, готовившей отчет, депутат Аркадиуш Мулярчик заявил, что невозможно оценить в финансовом эквиваленте гибель 5,2 млн человек во время немецкой оккупации. Он назвал урон, причиненный инфраструктуре, промышленности, сельскому хозяйству, культуре, а также потери в связи с угоном поляков в Германию на принудительные работы и попытками превратить польских детей в немцев.

Команда из 30 экономистов, историков и других экспертов работала над отчетом с 2017 года. Его подготовка спровоцировала напряженность между двумя странами. Война стала ”одной из величайших трагедий в нашей истории”, заявил президент Анджей Дуда на церемонии на полуострове Вестерплатте под Гданьском, который одним из первых был атакован нацистами. ”Не только потому, что забрали нашу свободу, но и потому, что в ходе войны погибли миллионы польских граждан, а наша Родина и нация понесли невосполнимые потери”, - сказал Дуда.

Дитмар Нитан, чиновник правительства ФРГ, отвечающий за сотрудничество между Германией и Польшей, написал в обращении, что 1 сентября ”остается днем вины и позора для Германии, который не дает забыть о том, какие преступления совершила Германия". "Это мрачнейшая глава нашей истории, которая до сих пор оказывает влияние на двусторонние отношения. Примирение - основа, благодаря которой мы можем смотреть вперед, в будущее, вместе в единой Европе”, добавил Нитан.

Польское правительство отвергает подписанную в 1953 году декларацию, в которой страна отказывается от каких-либо дальнейших претензий к Германии. Оппозиционный польский политик Гжегож Схетына говорит, что отчет не более, чем очередная ”игра, затеянная во внутренней политике”. Он настаивает на том, чтобы Польша выстраивала хорошие отношения с Германией.