В Турции совершено вооруженное нападение на здание федерации футбола

1 сен. 22:56

Вечером 1 сентября неизвестные атаковали в Стамбуле штаб-квартиру Федерации футбола Турции (ТФФ). Об этом сообщает Fotomac.

Вооруженная атака состоялась, когда в здании проходило заседание руководства ТФФ. Неизвестные сделали ряд выстрелов, после чего покинули место преступления на автомобиле.

Как отмечается, одна из пуль пролетела рядом с головой члена совета директоров, бывшего полузащитник турецкой сборной Хамита Алтынтопа. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту ведется расследование.