Узбекистан выделил гранты для студентов из Казахстана

2 сен. 1:45

Узбекистанский международный университет туризма и культурного наследия "Шелковый путь" выделил гранты для казахстанских студентов, пишет Sputnik Казахстан.

По данным центра международных программ "Болашак", всего выделено четыре образовательных гранта по следующим специальностям в магистратуре: логистика в туризме; туризм (по сферам деятельности); музееведение; управление культурным наследием; творческая индустрия; археология.

Грант предусматривает покрытие расходов: бесплатное обучение; ежемесячная стипендия в размере $500; ежемесячная плата общежития в размере $100; ежегодные разовые авиабилеты эконом-класса для прибытия в Узбекистан; поездки в древние исторические города Узбекистана.

Стоит добавить, что казахстанские студенты будут обучаться на английском языке.