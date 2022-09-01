Краснодарский край представит продукцию в Стамбуле

1 сен. 23:09

Крупнейшая выставка продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2022 стартовала 1 сентября в Стамбуле, участие в ней принимают в том числе краснодарские производители. В этом выставка проводится в 30-й раз.

Предприятия малого и среднего предпринимательства Кубани представляют свою продукцию в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". На выставке организован коллективный стенд региона.

В Центре поддержки экспорта Краснодарского края отметили, что Турция является одним из ключевых деловых партнеров региона во внешнеторговой сфере, этой важный целевой рынок сбыта.

В прошлом году внешнеторговый оборот Краснодарского края и Турции превысил $1,6 млрд.

"В условиях сложившейся экономической обстановки особенно важно укрепление двусторонних торговых связей между Кубанью и Турцией", – отметил глава центра Роман Воротников.

Участие в выставке дает компаниям возможность выгодно представить свой товар или услугу, установить прямой контакт с потенциальными зарубежными партнерами.

Всего на выставке в Стамбуле представлены шесть кубанских компаний, это производители муки, специй, консервированной кукурузы, гороха, нута, растительного масла, кетчупов, соусов, майонезов, мармелада и джема.

WorldFood Istanbul будет проходить до 4 сентября, она объединяет компании и посетителей из Турции, Ближнего Востока, Северной Африки и других стран.