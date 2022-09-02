Баку и Бишкек намерены создать Фонд развития

Мартовский визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Баку стал мощным стимулом для развития сотрудничества. Тогда лидеры двух стран подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а Жапаров объявил, что у Бишкека и Баку нет никаких политических противоречий.

Недавно в азербайджанской столице прошло уже четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, где речь шла о развитии транспортно-логистической сферы. Ранее уже обсуждались вопросы возобновления авиасообщения, а также предоставления льготных тарифов на паром через Каспийское море для киргизских грузоперевозчиков. В этот раз внимание комиссии было сосредоточено на увеличении объема грузоперевозок международного мультимодального маршрута Азиатско-Тихоокеанский регион – Китай – Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция - Европа.

Зампред кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев отметил, что для расширения отношений в сфере экономики и торговли, а также инвестиций, необходимо принять меры, способствующие развитию торговли между двумя странами. Обе стороны выразили заинтересованность в учреждении киргизско-азербайджанского Фонда развития, способного стать мощным стимулом для активизации и расширения сотрудничества в сфере инвестиций, а также укрепить деловые связи и помочь развитию бизнеса. Этот вопрос также поднимался в ходе визита Жапарова в Азербайджан.

В Киргизии готовы применить азербайджанский опыт в сфере цифровизации услуг, предоставляемых государством. Баку и Бишкек договорились подписать меморандум о взаимопонимании относительно применения опыта азербайджанской службы ASAN в Киргизии.

На днях в рамках заседания Евразийского межправительственного совета прошла очередная встреча представителей Азербайджана и Киргизии. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с Садыром Жапаровым вопросы стратегического партнерства, а на встрече Асадова с его киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений.