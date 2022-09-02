Квартиру в Ставрополе оккупировали летучие мыши

2 сен. 0:31

В квартире в Ставрополе в отсутствие хозяев поселились два десятка летучих мышей, информирует пресс-служба Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

По словам спасателей, им удалось избавить жильцов одной из квартир от нашествия летучих мышей. Рукокрылые в отсутствие хозяев облюбовали шкафу-купе. "О нашествии летучих мышей сообщили хозяева квартиры, вернувшиеся после продолжительного отсутствия.

Предположительно животные могли попасть в квартиру через вытяжку. До приезда спасателей владельцам квартиры уже удалось отловить несколько особей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что млекопитающие – всего 21 мышь – были отловлены с помощью перчаток и полотенец, а затем выпущены на волю.