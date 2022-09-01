Запуск пассажирских поездов в Херсон и Запорожскую область отложен

1 сен. 22:14

Крым отложил начало пассажирского железнодорожного сообщения с Херсоном и Запорожской областью из-за ситуации с безопасностью, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"По пассажирским железнодорожным перевозкам с точки зрения безопасности пока коллеги из Минобороны и ФСБ добро не дают. Я согласен, объективно ситуация такова, что есть вопросы на тех участках, где достает вражеская артиллерия", - пояснил Аксенов в эфире канала "Миллет".

Автобусное сообщение Крыма с Херсоном, Бердянском и Мелитополем открылось 1 июля. Ежедневно автобусами пользуются до 250 человек.