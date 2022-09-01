Что 1 сентября чувствует ректор

Наступило 1 сентября. Начались занятия в школах, студенты вернулись в аудитории, и в учебных заведениях вновь забурлила жизнь. День знаний — особенный момент для каждого человека. Став старше и окончив обучение, мы все равно вспоминаем школу или университет: кто-то со страхом, а кто-то с любовью и благодарностью. ”Вестник Кавказа” побеседовал с ректорами ведущих вузов России о том, как начиналась их студенческая жизнь.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, как он попал в МГУ: "Я заканчивал школу рабочей молодежи при шахте. Работал забойщиком под землей, 600 метров. Не помню даже, как я школу окончил. После школы подал документы в Белорусскую сельхозакадемию. Но товарищ, который ходил со мной в вечернюю школу рабочей молодежи, говорит: ”Ты же математик, поехали в МГУ. Я на юрфак еду”. Он помог мне вернуть документы – оказывается его жена была начальником почты. Пришел ко мне и говорит: ”Вот твоя квитанция, вот твои документы пошли на мехмат МГУ”. Вот так я попал в МГУ. Свое первое сентября я, конечно, не помню. Думаю, что я витал в облаках после того, как вылез из-под земли. В дальнейшем, когда стал студентом, помню, что торжеств особых не было. Просто занятия".

Лёгкую растерянность 1 сентября ощущают не только школьники и студенты, но и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов: "Когда ты впервые приходишь в университет или в школу, то ты немного растерян. Каждое 1 сентября ощущение легкой растерянности сохраняется, и когда я учился, и сейчас, когда я работаю ректором. У нас в этом году почти 17 тыс. новых лиц, новых студентов ВШЭ. Нам предстоит познакомиться, научиться жить вместе несколько лет. Надеюсь, что всю жизнь они будут помнить наш университет. У меня есть ожидание чего-то нового и чувство небольшой растерянности от того, что же меня ждет дальше. Чего-то нового и большого".

Для ректора МГТУ им Баумана Михаила Гордина 1 сентября это уже не праздник, а начало работы: "1 сентября всегда вспоминается школа со всеми ее звонками и первоклассниками. А в вузе, честно говоря, это просто первый рабочий день. Я даже посвящение, не помню, было не было. Но если честно, это не праздник, это начало работы".