В Грозном пройдет финал Кубка России по гонкам на выносливость

1 сен. 21:35

Четыре региона примут этапы кубка страны по гонкам на выносливость в 2023 году, сообщил основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

По его словам, гонки пройдут на трассах в Сочи, Подмосковье, Ленинградской области, а финал состоится в Грозном. "Программа развития российского автоспорта SMP Racing, созданная для развития российского автоспорта в 2013 году, за десять лет накопила огромный опыт – в организации соревнований, создании и эксплуатации гоночной техники, в подготовке спортсменов и участии в самых престижных мировых турнирах", - сказал он.

Далее он отметил, что проведение серии гонок на выносливость – это логичный этап развития отечественного автоспорта. "Интерес к этой дисциплине достаточно большой. Профессионально организованная серия гонок на выносливость даст дополнительный импульс к развитию спортивного и технического потенциала в нашей стране, привлечению новых болельщиков и развитию автомобильной культуры", - выразил уверенность он.