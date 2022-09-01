Шольц сообщил, что Германия, "вероятно", справится без российского газа

1 сен. 21:24

Принятые властями Германии меры "вероятно" позволят стране пережить зиму даже если поставки газа из России прекратятся, заявил канцлер Олаф Шольц на встрече с согражданами в немецком Эссене.

"Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы у нас было достаточно энергоносителей, чтобы у нас был уголь, нефть, газ… и чтобы у нас внезапно не произошел дефицит чего-то… Но если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления", - сказал канцлер.

Германия строит на северогерманском побережье, на Северном и Балтийском морях терминалы для СПГ, а также трубопроводы - чтобы дополнительно импортировать продукцию, ожидается что первые из них будут введены в эксплуатацию в январе. Также в стране будет возобновлена работы угольных электростанций, напомнил он.

"И в этой связи мы теперь можем сказать, что даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой", - заявил Шольц.