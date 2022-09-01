РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Незаконный майнинг может обернуться для жителя Дагестана тюремным сроком 

Незаконный майнинг может обернуться для жителя Дагестана тюремным сроком 

кКаспийчанин ответит в суде за незаконную деятельность криптофермы, которая нанесла ущерб энергоснабжающей организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. 

По версии следствия, обвиняемый установил майнинг ферму из 113 технических аппаратов в специально оборудованном металлическом контейнере с системой охлаждения, а сам контейнер конспирировал на территории строящегося объекта. 

В результате с октября по декабрь 2021 года мужчина причинил энергоснабжающей организации имущественный ущерб не сумму более 1 млн рублей. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Каспийский городской суд.

610 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version