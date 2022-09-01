Эрдоган намерен изменить Конституцию Турции

1 сен. 20:53

Нынешняя Конституция Турции, принятая в 1982 году, больше не отвечает вызовам современности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей сегодняшней речи в Верховном суде страны.

Глава государства напомнил, что в 2021 году правящая Партия справедливости и развития (ПСР) подготовила собственный проект Основного закона, однако его не поддержали другие политические силы.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки и вновь поднимем этот актуальный вопрос", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.