В Северной Осетии младенческая смертность за шесть месяцев превысила годовые показатели

1 сен. 20:47

В Северной Осетия младенческая смертность за первые шесть месяцев 2022 года превысила показатели прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Коэффициент младенческой смертности в республике за полгода равен 3,5 умершим в возрасте до года в расчете на тысячу родившихся. В 2021 году данный показатель составлял 2,7.

С января по июнь 2022 года в Северной Осетии умерли 14 младенцев, а за весь 2021 год – 11.

Глава Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев пояснил, что это связано в том числе с тем, что в республике фиксируются смерти детей, которые поступиои в больницы из соседних республик, передает ТАСС.