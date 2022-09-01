Фермер запустил производство яблочного сока в Атырау

1 сен. 20:44

Хороший урожай яблок позволил фермеру из Атырау запустить производство сока, сообщает "Хабар 24".

За лето фермер собрал 650 тонн яблок, его сады разбиты на площади 150 га, он выращивает свыше 30 сортов яблонь. За смену цех перерабатывает 2 т яблок.

"Сок уже продается в Атырау в бутылках. Никаких добавок, натуральная продукция из своего сырья. Планируем расширить сад», - сообщил глава хозяйства Владимир Розметов.

Он добавил, что развитию сада способствует хорошая господдержка, есть субсидии на каждый гектар – 450 тыс тенге, а топливо и другие ГСМ поставляются по низким ценам.

В прошлые годы весь урожай шел на экспорт. Этим летом натуральный сок доступен местным жителям.