В Тбилиси открывается выставка женщин-художниц из Азербайджана и Армении

1 сен. 20:23

Завтра в Тбилиси откроется выставка работ современных художниц из стран Южного Кавказа под названием Noborderland.

"Во времена вызовов нынешних войн, экономических проблем или социальной несправедливости крайне важно объединить силы практиков искусства, чтобы сопереживать разнообразным голосам региона", – сообщают организаторы.

В экспозицию вошли произведения на тему идентичности и ее адаптации во время конфликтов. Работы художниц основаны на личном опыте.

Публика увидит творения художниц из Грузии, Армении и Азербайджана: Саломеяи Бауэр, Софи Гвелукашвили, Амассии Низиблян, Cальмы аль-Мулем и An Wallflower.

бесплатная выставка будет проходить в галерее Untitled со 2 по 9 сентября, открытие в 19.30.