Грозы сменят жару на Кубани в выходные

1 сен. 20:11

Экстремальная жара вскоре уйдет из Краснодарского края, к концу недели в регионе станет прохладнее, начнут дожди.

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает прохладу к выходным. В пятницу в регионе воздух прогреется до плюс 28-33, в Краснодаре - плюс 31. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Северный ветер с порывами до 14 м/с. Усиление ветра ожидается 3 сентября, на побережье Черного моря - от Анапы до Геленджика - возможны шквалы до 20-25 м/с. Будет жарко, около плюс 33.

Более комфортная температура - плюс 23-28 - прогнозируется на Кубани 4 сентября. День будет облачный, велика вероятность сильных грозовых дождей с градом.