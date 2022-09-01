В центре Москвы появится культурный центр Таджикистана

1 сен. 19:42

Культурно-представительский центр Таджикистана в Москве будет находиться на Тверской-Ямской улице. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра столицы, руководитель пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенькова.

"Правительством Москвы принято решение о безвозмездной передаче в собственность РФ здания площадью 5 039,1 кв. м по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 40, которое в настоящее время занимает учреждение "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата президента Таджикистана", - цитирует ее ТАСС.

Пенькова отметила, что это здание в последующем планируется безвозмездно передать Таджикистану для размещения культурно-представительского центра.