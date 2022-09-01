Что ШОС и Иран могут предложить друг другу

Ожидается, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в Самарканде, Иран наконец станет полноправным членом организации. Ранее ИРИ занимала позицию наблюдателя, а документ о начале процесса по его вступлению в ШОС в качестве постоянного члена был одобрен на прошлогоднем саммите в Душанбе. Тогда эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в Москве всегда приветствовали полноформатное участие Тегерана в работе организации.

Помимо постоянных членов ШОС (России, центральноазиатских республик, Китая, Пакистана, Индии) и стран-наблюдателей (Иран, Белоруссия, Монголия), в предстоящем саммите примут участие Саудовская Аравия и Катар, которым будет предоставлен статус партнеров по диалогу. В это же время ожидается визит в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последние годы, с тех пор, как в 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан, были отмечены стремительным расширением организации: желание присоединиться к ней высказало довольно много государств.

На саммите будут рассматриваться заявки на повышение статуса в составе ШОС примерно десяти стран. Это говорит об интересе к деятельности организации. Сейчас на международной арене идет формирование новых центров силы; из-за экономического давления США и Европы странам приходится искать альтернативу западному полюсу. При этом вступление в ШОС, в отличие от той же НАТО, не накладывает на стран-участниц столь же жестких обязательств.

В чем ценность Ирана для ШОС? Во-первых, поскольку ИРИ располагает крупными запасами нефти и природного газа (вторая страна в мире по запасам газа и третья по величине запасов нефти), это позволит интенсифицировать энергетическое сотрудничество в рамках организации. Во-вторых, большую роль играет стратегическое расположение Ирана в Евразийском регионе, что важно для развития торгово-транспортного сотрудничества.

В свою очередь, Россия и другие страны ШОС способны помочь Ирану раскрыть потенциал в этих областях, вдобавок страна сможет участвовать в принятии важных международных решений.

На прошлогоднем саммите в Душанбе была принята совместная декларация, в которой особое внимание уделялось сотрудничеству по вопросам региональной безопасности, Иран может внести свою лепту и в этой сфере. На 17-м заседании секретарей советов безопасности государств ШОС министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил готовность иранских властей сотрудничать со странами-членами ШОС в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Во время вчерашних переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном его российский коллега Сергей Лавров говорил о развитии сотрудничества в экономической, гуманитарной и культурной областях. Сообщалось также о проведении работы по согласованию дорожной карты стран-участниц ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари даже выступил с предложением о создании новой единой валюты для торговли между членами блока. Вступления Ирана в ШОС ожидают и в Китае. Об этом недавно говорил председатель КНР Си Цзиньпин.

Поскольку задачами Шанхайской организации сотрудничества провозглашены укрепление стабильности и безопасности в странах-членах организации, противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму, борьба с наркотрафиком, развитие как экономического и энергетического сотрудничества, так и научного и культурного взаимодействия, вступление Ирана означает расширение влияния ШОС как в сфере безопасности, торгово-экономической сфере, так и на арене мировой политики. Поскольку кроме ШОС Иран также намерен вступить в БРИКС, расширение сотрудничества с Тегераном в рамках обеих организаций поможет России и другим странам-участницам эффективнее противостоять давлению Запада.