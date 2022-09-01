На ЗАЭС останутся представители МАГАТЭ

1 сен. 19:08

МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил сегодня после посещения объекта генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Сегодня эксперты МАГАТЭ провели на АЭС около четырех часов, после чего четыре из девяти автомобилей кортежа миссии покинули станцию.

"Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции", - сообщил Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, он увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть".

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что миссия МАГАТЭ останется на АЭС как минимум до 3 сентября, а затем наблюдатели организации останутся на АЭС на постоянной основе.