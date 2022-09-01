США отказались выдать визу главе МВД России для участия в конференции ООН

1 сен. 18:54

Министр иностранных дел России Владимир Колокольцев не смог получить визу США для участия во встрече глав полицейских служб в ООН. Об этом заявил сегодня постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы", - цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что это является очередным вопиющим нарушением США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Он напомнил, что предоставление виз для делегатов - это международно-правовая обязанность США. "Невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципам суверенного равенства, препятствует их эффективному участию в работе организации", - заключил российский постпред.