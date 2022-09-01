"Грузинская мечта" не собирается пересматривать безвизовый режим с Россией

1 сен. 18:49

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе не считает нужным пересматривать безвизовый режим с Россией.

Он напомнил, что этот режим ввели прежние власти в 2012 году. "Сегодня не видно никаких рисков. Исходя из этого, нет никакой необходимости в том, чтобы мы пересмотрели безвизовый режим, введенный в свое время", - цитирует Кобахидзе ТАСС.

Председатель "Грузинской мечты" также акцентировал внимание на том, что никакого бесконтрольного въезда россиян в Грузию нет.

Ранее представители грузинской оппозиции заявили, что россияне въезжают в Грузию бесконтрольно и массово. По их словам, число прибывших в Грузию граждан России составляет 10% от местного населения.