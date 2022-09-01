В Ингушетии открыли школу имени Алихана Калиматова

1 сен. 18:27

В Ингушетии состоялось открытие новой школы на 720 мест, которая будет носить имя Героя России Алихана Калиматова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В здании школы почти 30 учебных кабинетов, обеспеченных качественным оборудованием, компьютеризированная библиотека, актовый зал на 270 человек, спортивный зал, большая многоместная столовая и медицинский блок. На территории образовательного учреждения находится стадион.

В пресс-службе также отметили, что в школе созданы два лингафонных кабинета, столярная и слесарная мастерские, кабинет кулинарии и швейного дела, программирования, проектирования и моделирования.