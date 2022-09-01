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В Костанае женщина убила пенсионерку ради золотой цепочки

В Костанае женщина убила пенсионерку ради золотой цепочки

Убийство 75-летней женщины раскрыли сотрудниками полиции Костанайской области, передает Polisia.kz.

К раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции, раскрыть дело удалось всего за два часа, сообщил начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков.

Правоохранители задержали 45-летнюю безработную с вещественными доказательствами. Женщина видела, как пенсионерка заходит в подъезд, проследовала за ней, нанесла несколько ударов ножом и сорвала с жертвы золотую цепочку.

Ведется досудебное расследования на по статье "Убийство из корыстных побуждений", проводятся необходимые следственные действия.

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