В Костанае женщина убила пенсионерку ради золотой цепочки

1 сен. 18:29

Убийство 75-летней женщины раскрыли сотрудниками полиции Костанайской области, передает Polisia.kz.

К раскрытию преступления были привлечены опытные сотрудники полиции, раскрыть дело удалось всего за два часа, сообщил начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков.

Правоохранители задержали 45-летнюю безработную с вещественными доказательствами. Женщина видела, как пенсионерка заходит в подъезд, проследовала за ней, нанесла несколько ударов ножом и сорвала с жертвы золотую цепочку.

Ведется досудебное расследования на по статье "Убийство из корыстных побуждений", проводятся необходимые следственные действия.