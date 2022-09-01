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Россияне оценили преимущества платных дорог

Россияне оценили преимущества платных дорог

Этим летом спрос на услуги скоростных платных автодорог в России вырос в 1,5 раза на фоне развития внутреннего туризма, следует из исследования банка "Русский Стандарт", пишет РИА Новости.

"Количество платежей за проезд по таким дорогам летом текущего года выросло на 62% относительно весны. А общая сумма трат увеличилась на 40%", - выяснили эксперты.

Многие граждане полюбили автопутешествия по России, оценили преимущества платных трасс. Чаще на такие дороги выезжают мужчины - 69% платежей банка на кассах платных дорог приходится на них.

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