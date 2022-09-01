Джонсон выступил с речью про чайники

1 сен. 18:05

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом в отставку дал гражданам совет: поменять чайник.

"Если у вас есть старый чайник, которому нужно много времени, чтобы закипеть, вы можете заменить его, потратив 20 фунтов стерлингов. Но если вы приобретете новый, вы сэкономите 10 фунтов стерлингов в год на оплате электричества", - объяснил Джонсон, выступая на тему энергетической безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что в некоторых городах Британии будут созданы "банки тепла" - общественные места, в которые можно будет прийти погреться.