Два грузина вскрыли сейф в Стамбуле

1 сен. 17:51

В Стамбуле по делу о краже задержаны граждане Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".

Из сейфа в текстильном ателье в районе Фатих в Стамбуле были украдены 200 тыс лир. Преступление засняли камеры видеонаблюдения. Согласно записи, трое мужчин с прикрытыми лицами открыли рольставни, вошли в ателье и с помощью инструментов вскрыли стальной сейф. Преступники проникли в ателье с помощью копии пульта управления жалюзи.

По данным турецких СМИ, полиция задержала по делу двух граждан Грузии, украденная сумма была изъята из их места проживания.

Мужчины по решению суда отправлены в тюрьму.