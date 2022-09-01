Путин и Токаев обсудили достигнутые ранее договоренности

1 сен. 17:44

В четверг, 1 сентября, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с сегодняшним выступлением казахстанского лидера с посланием народу страны. "Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач", - сказано в заявлении.

Президенты также выразили обоюдный настрой на развитие и углублений отношений между РФ и Казахстаном, в том числе с учетом договоренностей, которые были достигнуты на состоявшейся не так давно встрече в Сочи.