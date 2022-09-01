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Новак назвал условие для роста нефтедобычи

Новак назвал условие для роста нефтедобычи

Россия добывает столько нефти, сколько может имеет продавать, при стабилизации ситуации добыча будет подтягиваться, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Мы добываем ровно столько, сколько имеем возможность добывать и продавать. У нас есть небольшой прирост, ситуация улучшается, как вы видите. Если дальше будет ситуация стабилизироваться и наши компании будут уверенно находить рынки сбыта, я думаю, что и добыча будет подтягиваться", - поделился Новак.

Он подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

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