Путин назвал главную цель своей работы

1 сен. 16:50

В настоящее время в мире происходит много событий, требующих внимательного отношения и анализа, решительных, но аккуратных действий, чтобы каждый шаг был направлен на укрепление позиций России внутри и в мире, рассказал президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в одной из школ Калининграда.

"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", - пояснил он, отметив, что "не просто все это происходит".