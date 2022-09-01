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МИД Израиля призвал граждан отказаться от поездок на Украину

МИД Израиля призвал граждан отказаться от поездок на Украину

Власти Израиля призывают своих граждан немедленно покинуть территорию Украины и избегать поездок туда, говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"В связи <...> с боевыми действиями между российскими войсками и украинскими войсками министерство иностранных дел усиливает действующее предупреждение о поездках на Украину и призывает граждан Израиля категорически избегать попадания на территорию Украины, в том числе в город Умань и его окрестности", - предупреждает израильское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что несколько дней назад город Умань (Черкасская область) подвергся ракетному обстрелу, в результате чего, по информации израильского министерства, один человек погиб, еще несколько граждан получили ранения.

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