МИД Израиля призвал граждан отказаться от поездок на Украину

1 сен. 16:38

Власти Израиля призывают своих граждан немедленно покинуть территорию Украины и избегать поездок туда, говорится в заявлении МИД еврейского государства.

"В связи <...> с боевыми действиями между российскими войсками и украинскими войсками министерство иностранных дел усиливает действующее предупреждение о поездках на Украину и призывает граждан Израиля категорически избегать попадания на территорию Украины, в том числе в город Умань и его окрестности", - предупреждает израильское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что несколько дней назад город Умань (Черкасская область) подвергся ракетному обстрелу, в результате чего, по информации израильского министерства, один человек погиб, еще несколько граждан получили ранения.