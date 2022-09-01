Карусель рухнула на ребенка в Адыгее

1 сен. 16:28

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении администратора парка развлечений после травмирования ребенка на одной из каруселей. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"В отношении администратора парка развлечений возбуждено уголовное дело, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, в парке развлечений во время катания на карусели ее конструкция обрушилась на находящегося на ней девятилетнего мальчика. ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга", - сообщили правоохранители.

Уточняется, что администратор парка развлечений не соблюдал требования безопасной эксплуатации карусели, предельный срок использования которой истек еще в 2018 году. В настоящее время работа карусели приостановлена.