Боррель приветствовал встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

1 сен. 16:08

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшую накануне при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе накануне.

"Важно продолжать работу по продвижению (повестки) мирного договора и продолжать работу в гуманитарной сфере и в области открытия коммуникаций", - написал он в социальной сети.

Дипломат заверил, что Брюссель "продолжает активно участвовать в поддержке мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе".