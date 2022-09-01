Макрон призвал продолжить диалог с Россией

1 сен. 15:53

Франция должна поддерживать диалог с российской стороной, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах. "Необходимо, чтобы мы по-прежнему могли говорить со всеми. Особенно с тем, с кем мы не согласны", - сказал он, выступая перед французскими послами

"Не надо поддаваться лживой морализации, которая сделала бы нас недееспособными. Дипломаты должны говорить со всеми. И мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Макрон.