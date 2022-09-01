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Возможного террориста из Грузии задержали в Польше

Возможного террориста из Грузии задержали в Польше

Польские правоохранители задержали и депортировали гражданина Грузии по подозрению в террористической деятельности.

"Мужчина был задержан 8 июля 2022 года в связи с подозрением, что он может вести террористическую деятельность на территории Польши", - сообщает пресс-служба Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши 

Решением главы МВД его обязали вернуться в Грузию с запретом въезда в шенгенскую зону на пять лет. Депортация состоялась 22 июля 2022 года, уточняет ТАСС, добавляя, что согласно следственным данным, гражданин Грузии поддерживал контакты с людьми, причастными к терроризму.

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