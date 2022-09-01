"Тбилисоба" отметят с размахом после перерыва в Тбилиси

1 сен. 15:40

Праздник "Тбилисоба" в этом году пройдет в первые выходные октября - 1 и 2 числа, об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

Он пообещал, что традиционный праздник, в последние несколько лет отменявшийся из-за пандемии коронавируса, в этом году будет организован с особенным размахом.

"Этот праздник, который является многолетней традицией нашего города и частью ее жизни, в этом году вновь состоится… "Тбилисоба" будет гораздо более масштабной и нагруженной множеством праздничных программ", - приводит его слова Sputnik Грузия.

По словам мэра, "Тбилисоба" традиционно пройдет в Рике и Легвтахеви, а также на площади Орбелиани и Гудиашвили.

Каладзе добавил, что власти ожидают делегаций из дружественных и партнерских городов. Точную программу он пообещал озвучить позднее.