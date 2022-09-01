Согреет ли Европу израильский газ?

Добыча природного газа в Израиле выросла на 22% в первой половине 2022 года на фоне увеличения экспорта "голубого топлива" в Европу, которая в настоящее время переживает сильнейший энергетический кризис последних десятилетий.

Для активизации газовой отрасли Израиля была интенсифицирована работа мощностей на газовых месторождениях "Тамар" и "Левиафан" в восточном Средиземноморье. По словам главы израильского Минэнерго Карине Эльхаррар, добыча продолжит расширяться после начала эксплуатации буровой установки на Каришском газовом месторождении. В дальнейшем не исключен перезапуск прокладки трубопровода EastMed из Израиля через Кипр и Грецию. Кроме того, одним из перспективных направлений является строительство морского газопровода из Израиля в Турцию. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее выражал заинтересованность в налаживании сотрудничества с еврейским государством в газовой сфере.

Возвращаясь к ситуации в Европе, напомним, что в июне 2022 года Еврокомиссия, Израиль и Египет подписали трехсторонний меморандум о поставках газа, в соответствии с которым Европа будет получать средиземноморское топливо в виде СПГ через Египет. Срок действия соглашения составит три года с возможностью автоматического продления еще на два года. Несмотря на то, что детали сделки не разглашаются, очевидно, что она носит общий характер, так как объемы смогут определять только компании-поставщики, которые будут заключать коммерческие контракты с европейским потребителями.

"С этим соглашением мы будем работать по стабильным поставкам природного газа в ЕС из Восточного Средиземноморья. Это будет вклад в нашу энергетическую безопасность", - прокомментировала подписание меморандума глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что первоначальные поставки в рамках сделки не будут существенными, однако в перспективе рост поставок будет наращиваться.

Развитие газовой отрасли в Израиле позволит не только обеспечить собственную энергонезависимость, но и получить ощутимые внешнеэкономические и политические выгоды. Однако, несмотря на очевидные плюсы, развитие данного направления сталкивается с рядом как внутренних, так и внешних противоречий. В первой случае это бюрократические проволочки, сопровождавшие запуск "Левиафана" для коммерческой эксплуатации и недостаток финансирования Средиземноморского трубопровода. Что касается внешних противоречий, то это, прежде всего, споры с Ливаном по поводу плавучей вышки в Карише, а также турецкое направление, на котором, несмотря на взаимную заинтересованность, конкретных результатов пока нет.

За оценкой перспектив и возможных сложностей развития газовой отрасли в Израиле "Вестник Кавказа" обратился к политологу и политтехнологу Юрию Бочарову и востоковеду Мураду Садыгзаде.

В первую очередь Юрий Бочаров обратил внимание на то, что 10 млрд кубометров газа, которые Израиль готов поставлять в Европу – это хорошая цифра для бюджета страны, однако неизбежно возникает проблема поставок. "Израиль не подключен ни к одной системе газопроводов для того, чтобы был транзит. В настоящее время еврейское государство поставляет газ в Египет по египетскому же газопроводу. В дальнейшем по этому трубопроводу пойдет дополнительный газ на египетские заводы по сжижению газа, чтобы затем перевозить СПГ по морю в Европу. Однако необходимо учитывать, что каждый газопровод имеет свою проходную способность, и больше определенного объема по нему прокачать невозможно. Кроме того, СПГ стоит дороже обычного. Тем не менее, несмотря на все сложности, сейчас главное, что Израиль подписал документы с Европой, потому что он заинтересован развивать свои газовые месторождения и иметь альтернативные источники для продажи своего газа", - отметил эксперт.

Далее Юрий Бочаров, оценивая перспективы строительства газопровода EastMed, который соединил бы Израиль с Грецией и Кипром, отметил, что не считает этот проект перспективным. "Во-первых, важную роль здесь играют технологический и географический факторы. Планировалось, что длина газопровода составит 3,5 тыс км, а это – очень много, особенно с учетом того, что труба будет находиться на очень больших глубинах и в сейсмически опасной зоне. Во-вторых, для строительства была необходима длительная дипломатическая работа с Турцией. И наконец, самое главное – это выход США из проекта из-за договора американской стороны с Турцией и Грецией о том, что на их территории будут построены два морских порта для приема американского СПГ. Поэтому EastMed перестал быть выгодным для США", - пояснил он.

В качестве главной перспективы политолог назвал турецкое направление. "Анкаре выгодно строительство морского трубопровода Израиль-Турция. Реализация это проекта технически реальна, так как он будет пролегать на территории неглубоких зон. В то же время он будет проходить по территории Сирии и Ливана, а значит, Израилю предстоит значительная дипломатическая работа для того, чтобы добиться разрешения от этих стран", - заключил эксперт.

В свою очередь, Мурад Садыгзаде рассказал о том, как складывается ситуация вокруг спорного Каришского месторождения. "Спецпредставитель США, который курирует урегулирование этого спора между Израилем и Ливаном, заявил о том, что Израиль в целом принципиально согласен с аргументами Ливана, и месторождение должно быть передано ливанской стороне. Тем самым израильская сторона делает шаг навстречу, так как Израиль не всегда готов вести переговоры с представителями проиранской Хезболлы в Ливане", - сказал эксперт.

Далее Мурад Садыгзаде обратил внимание на то, что в Израиле в ноябре пройдут парламентские выборы, до которых действующий премьер Яир Лапид не готов подписать это соглашение, потому что, если он проиграет выборы, то новый глава правительства может денонсировать договор. "Это же понимают и США, которые просят у ливанцев и у Хезболлы немного подождать. В то же время в связи с ситуацией на европейском газовом рынке – есть прогнозы, что уже значительно выросшие цены на газ в осенне-зимний период могут превысить $4 тыс за тысячу кубометров – Израиль заинтересован в том, чтобы досрочно начать разведку месторождения и увеличить продажи. На мой взгляд, ни к каким негативным серьезным последствиям это не приведет. Во-первых, потому что у Хезболлы нет достаточных ресурсов для того, чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт с Израилем. Могут быть лишь политические заявления, но они не будут подкрепляться какими-либо действиями", - отметил эксперт.

Обращаясь к перспективам разработки Каришского месторождения, Мурад Садыгзаде обратил внимание на то, что информация по данному вопросу противоречива. "Ливанская сторона заявляет, что там значительные запасы. По мнению израильских специалистов, это приблизительно до 10% общих объемов запасов газа, которыми обладает страна. Для Ливана особую актуальность разработке месторождения придает разразившийся в стране энергетический кризис в то время, как газ из Каришского месторождения сможет обеспечить Ливану полное самообеспечение в течение 3-4 лет. Соответственно, разработка месторождения интересна как Израилю, так и Ливану", - заключил востоковед.