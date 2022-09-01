Хозяин кондитерской в Дагестане ответит в суде за массовое отравление

1 сен. 15:11

Главу кондитерского цеха в Буйнакском районе будут судить за массовое отравление местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В июне более 60 человек обратились в больницу с симптомами пищевого отравления, из которых свыше 30 были госпитализированы.

Установлено, что люди отравились продукцией из кондитерского цеха в Нижнем Казанище. По версии следствия, производство и реализация продукции там осуществлялись в несанитарных условиях.

Начальника цеха обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело рассмотрит Буйнакский районный суд.