Меликов открыл школу в Дагестане

В дагестанском селе Луткун Ахтынского района торжественно открыли школу, участие принял глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Новую школу на 400 мест открыли в селе Луткун Ахтынского района, которая построена в рамках государственной программы "Развитие образования", - сказано в сообщении.
Трехэтажное здание из пяти корпусов укомплектовано всеми современными средствами обучения. Каждый класс оснащен интерактивными досками, акустической системой, короткофокусным проектором, моноблоками и компьютерами.
Там же добавили, что появление новой школы позволит покончить с режимом трехсменного обучения детей в населенном пункте.