Меликов открыл школу в Дагестане

1 сен. 14:55

В дагестанском селе Луткун Ахтынского района торжественно открыли школу, участие принял глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Новую школу на 400 мест открыли в селе Луткун Ахтынского района, которая построена в рамках государственной программы "Развитие образования", - сказано в сообщении.

Трехэтажное здание из пяти корпусов укомплектовано всеми современными средствами обучения. Каждый класс оснащен интерактивными досками, акустической системой, короткофокусным проектором, моноблоками и компьютерами.

Там же добавили, что появление новой школы позволит покончить с режимом трехсменного обучения детей в населенном пункте.