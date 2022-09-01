Алиев и Пашинян отправили тему Карабаха в прошлое 

Прошедшие накануне переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию, в четвертый раз состоявшиеся в Брюсселе в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля, окончательно закрепили новую реальность на Южному Кавказе: Баку и Ереван ведут друг с другом переговоры только о двусторонних отношениях. Карабахская тематика, которую ранее упорно предлагали армянские власти, отправлена в прошлое и более не поднимается на встречах лидеров двух государств.

Более того, тему Карабаха не пытаются внести в повестку переговоров даже европейские посредники. В итоговом заявлении Шарля Мишеля нет не только слова "Карабах", но и вообще каких-либо намеков на тему армянского населения Азербайджана. Весь текст документа посвящен только двусторонним контактам Азербайджана и Армении как суверенных государств. Интересно, что в заявлении Мишеля особо подчеркивается призыв к сторонам подготовить население к долговременному стабильному миру и в связи с этим уделить особое внимание публичной риторике, поскольку "в настолько чувствительной ситуации каждое слово слышит и оценивает другая сторона".

То есть Брюссель буквально предложил воздержаться от провокационных заявлений, в том числе и о будущем законного и незаконного армянского населения в Ханкенди и окружающей этот азербайджанский город зоне временного размещения российских миротворцев. И это не просто игнорирование неконструктивной повестки переговоров, которую все еще пытается ввести Армения, но провозглашение недопустимости темы Карабахского экономического района Азербайджана в диалоге между Баку и Ереваном. Логика здесь кристально ясная: Карабах – это внутреннее дело Азербайджанской Республики, не имеющее отношения к нормализации межгосударственных связей АР и РА.

Уже сегодня Никол Пашинян прокомментировал переговоры с Ильхамом Алиевым, и в его словах места Карабаху не нашлось. "Вчера по итогам обсуждений приняты рабочие решения. Обсуждение было не легким, было объемным. Но хочу зафиксировать, что наши цели остаются неизменными. Это объявленная нами повестка мира. И нам необходима решительность для ее реализации", - сказал он, признавшись, что речь идет, с его точки зрения, о "нелегком и неясном процессе, с неочевидными решениями". "Считаю, что это и желание нашего народа, чтобы в нашем регионе установился долгосрочный и всеобъемлющий мир. Мы должны сконцентрироваться на решении этой задачи", - заключил премьер-министр Армении.

Никол Пашинян, хотя и в привычной туманной манере, но все же прямым текстом заявил, что Ереван намерен отказаться от политики конфронтации. Об этом говорит и ссылка на "желание армянского народа", от которого у Пашиняна есть мандат доверия после победы на внеочередных парламентских выборах – премьер таким образом указывает, что установление мира является волей граждан Республики, а не его личным выбором. Об этом говорит и формулировка "долгосрочный и всеобъемлющий мир", который попросту невозможен без отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану. Об этом говорит и противоречие в утверждении "наши цели неизменны – это повестка мира", поскольку раньше Ереван ставил своей целью сохранение сепаратистского проекта в Карабахе, которое ведет лишь к новым боестолкновениям.

Конечно, ничего "неясного" и "неочевидного" для Еревана в армяно-азербайджанском урегулировании нет. Армении необходимо для своей же выгоды построить участки Зангезурского транспортного коридора, который даст республике железнодорожный выход в Иран и Россию. Армении необходимо делимитировать и демаркировать границу с Азербайджаном, чтобы исключить приграничные инциденты. Армении необходимо вывести остатки бандформирований из зоны временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе и начать на практике исполнять собственные документы о признании территориальной целостности Азербайджана. Все эти вполне ясные и очевидные меры откроют дорогу к подписанию мирного договора, который гарантирует покой и процветание Южного Кавказа.

Премьер-министр Армении в своих словах представляет эти естественные шаги к миру как нечто трудное лишь потому, что ему придется преодолевать сопротивление как внутренней националистической оппозиции, так и националистически настроенной части армянской диаспоры. Но уже то, что Никол Пашинян говорит только об Армении и не упоминает сепаратистский проект в Карабахе, может свидетельствовать о его намерении закрыть этот источник проблем в армяно-азербайджанских отношениях навсегда. Вероятно, это основной итог четырехчасовых переговоров с Ильхамом Алиевым. Глобальная задача на сегодняшний день всего одна: мотивировать Ереван выполнять обязательства, поскольку послевоенные процессы не могут стоять на месте – и именно на это направлены дипломатические усилия Баку.

Официальные итоги четвертой брюссельской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не богаты новшествами: главы МИД двух республики получили задание встретиться в сентябре для подготовки черновика мирного договора; двусторонняя комиссия по делимитации проведет третье заседание в Брюсселе в ноябре; лидеры Азербайджана и Армении также встретятся еще раз в ноябре в Брюсселе. Очевидно, что все самое важное было оставлено за закрытыми дверями по просьбе Никола Пашиняна. Армянский премьер все еще находится в уязвимом положении, и он предпочитает исполнять обязательства Еревана непублично, чтобы не привлекать лишнее внимание жаждущих его крови националистов. В таком методе урегулирования нет никакой проблемы, главное – чтобы оно продвигалось к финальной точке в виде подписанного мирного договора после закрытия сепаратистского проекта в Карабахе.

На сегодня этот проект как минимум исключен из риторики посредников и, судя по выступлению Никола Пашиняна, начинает искореняться и из заявлений официального Еревана. И это уже прогресс.