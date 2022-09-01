Кремль: хотим видеть Казахстан процветающей и уверенной в себе страной

1 сен. 14:01

Будущее российско-казахстанских отношений на фоне реформ в республике должно быть блестящим, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства", - цитирует его РИА Новости.

Он выразил надежду, что партнерство России и Казахстана по всем направлениям будет развиваться и дальше. "Мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - заключил Песков.