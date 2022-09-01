В Госагентстве рассказали о ходе строительства автодороги Физули-Гадрут

1 сен. 14:00

Строительство автодороги Физули-Гадрут продолжается быстрыми темпами, об этом рассказали в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ее протяженность составляет 12 км. Дорога I технической категории начинается от "Дороги Победы" и соединяется с недавно построенной автодорогой Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Автодорога Физули-Гадрут будет четырехполосной, при этом ширина дорожного полотна в соответствии с полосами движения будет равняться 21 метру, ширина проезжей части составит 14 м.

В данный момент идут земляные работы. Работы по расширению и профилированию дороги и строительству нового земляного полотна уже окончены на 8,5-километровом участке, завершается установка водопроводных труб, на 6,7 км дороги на двухпролетном автомобильном мосте идущем через территорию "Гаргабазары", устанавливаются сваи.

Напомним, автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит через территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов Азербайджана.