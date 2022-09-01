Юная жительница Кизляра пряталась от родителей в сарае две недели, питаясь орехами и сливами

1 сен. 13:41

Полиция нашла в одном из сараев моздокского села Кизляр 17-летнюю девушку, которая покинула дом после ссоры в семье, сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Как заявили в ведомстве, юная беглянка поругалась с родителями и 18 августа ушла из дома на эмоциях. Пропавшая девушка была объявлена в розыск. Полицейские почти две недели искали несовершеннолетнюю, опрашивая знакомых, друзей и близких.

Поиски пропавшей закончились 31 августа. Оказалось, что все это время девушка ночевала в сарае у чужого дома, питаясь сливами и орехами. При этом хозяева не знали, что в их постройке кто-то сидит.

Отмечается, что сотрудники полиции пообщались с юной жительницей и передали семье.