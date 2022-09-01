Вертолет с 500 эскимо прилетел на открытие самой высокогорной школы Кубани

1 сен. 13:36

Новая школа была торжественно открыта сегодня в поселке Красная Поляна в Сочи, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем канале в Telegram.

По его словам, это самая высокогорная школа на Кубани, она расположена на высоте 670 м над уровнем моря у подножья хребта Ачишхо.

Градоначальник добавил, что три года назад его жители попросили построить новое здание, так как на тот момент здесь действовала только одна школа.

"По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева новый корпус СОШ №65 на улице Ачишховской построили по федеральному проекту", - отметил Копайгородский.

Он рассчитан на 470 детей, новейшее оборудование установлено в кабинетах физики, химии и биологии, созданы мультипликационная студия и планетарий.

"В Год экологии на курорте шефство над новой школой взял Кавказский биосферный заповедник. Первый урок был посвящен экосистеме особо охраняемой природной территории", - добавил мэр.

А кульминацией праздника стало прибытие вертолета с 500 эскимо на борту.