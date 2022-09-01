Слуцкий раскритиковал запрет на смартфоны у школьников и студентов

1 сен. 13:12

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал идею отнимать смартфоны у студентов и школьников на время занятий. Такое заявление он сделал на лекции в Кубанском Госуниверситете, говорится в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

"Бездельник и без смартфона найдет, чем заняться на уроке или лекции, а умному молодому человеку или девушке смартфон только в помощь, это ведь не просто игрушка, а современное устройство с доступом к огромному архиву знаний и данных", - пояснил политик.

Слуцкий предупредил, что полноценное образование в современном мире немыслимо без интерактивной составляющей.