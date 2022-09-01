Фестиваль туризма устроят в Имерети 16-18 сентября

1 сен. 12:51

Туристический фестиваль проведут в Чиатура (регион Имерети) 16-18 сентября, об этом сообщают организаторы.

"Приезжайте на фестиваль туризма в Чиатура и получите незабываемые приключения", - призывают они.

Организаторами мероприятия выступают местная мэрия и Национальная администрация по туризму, финансовую поддержку оказывает компания "Джорджиан манганези".

В программу фестиваля входят туристический лагерь, соревнования по парусному спорту, велоспорт, спелеотуризм, скалолазание и шоу виа феррата.

Гости смогут отведать кулинарные изыски края.

В музыкальной части фестиваля выступят рок-группа Loudspeakers и исполнитель TAMADA.