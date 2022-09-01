Фестиваль туризма устроят в Имерети 16-18 сентября

Туристический фестиваль проведут в Чиатура (регион Имерети) 16-18 сентября, об этом сообщают организаторы.
"Приезжайте на фестиваль туризма в Чиатура и получите незабываемые приключения", - призывают они.
Организаторами мероприятия выступают местная мэрия и Национальная администрация по туризму, финансовую поддержку оказывает компания "Джорджиан манганези".
В программу фестиваля входят туристический лагерь, соревнования по парусному спорту, велоспорт, спелеотуризм, скалолазание и шоу виа феррата.
Гости смогут отведать кулинарные изыски края.
В музыкальной части фестиваля выступят рок-группа Loudspeakers и исполнитель TAMADA.