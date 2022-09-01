Бомбы "заложили" в школах Северной Осетии

1 сен. 12:26

Полиция проверила информацию о бомбах, якобы заложенных 1 сентября в североосетинских школах, пишет Telegram-канал "КрыльяTV".

О каких именно образовательных учреждениях говорили телефонные террористы, не уточняется. Стражи порядка оперативно обследовали объекты на наличие взрывных устройств. Информация о минировании оказалась ложной. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Напомним, учебный год в Северной Осетии начинается 5 сентября из-за трагических событий в Беслане в 2004 году, когда террористы взяли в заложники более 1100 заложников в спортзале школы №1. Погибло 334 человека.